بالصور الرابطة الإسلامية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 م
20 مارس 2023
الرابطة الإسلامية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال
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نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال والأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان، وذلك في كلية مجتمع الأقصى - فرع خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي كلمة للرابطة الإسلامية، أكد أحمد صادق على ضرورة الوقوف ومساندة الأسرى اللذين يتعرضون إلى أبشع الجرائم داخل السجون "الصهيونية".

وأضاف صادق: بأن هذه الوقفة تمثل تجديدًا للعهد والوفاء للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يخوضون معارك يومية في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني ودفاعًا عن مطالبهم وكرامتهم . 

وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمعركة الحرية التي يخوضها جميع الأسرى الأحرار، رافعين صورة الشيخ خضر عدنان الذي كان دوماً في مقدمة الصفوف دفاعًا عن قضية الأسرى.

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