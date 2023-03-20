بالصور الرابطة الإسلامية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال والأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان، وذلك في كلية مجتمع الأقصى - فرع خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي كلمة للرابطة الإسلامية، أكد أحمد صادق على ضرورة الوقوف ومساندة الأسرى اللذين يتعرضون إلى أبشع الجرائم داخل السجون "الصهيونية".

وأضاف صادق: بأن هذه الوقفة تمثل تجديدًا للعهد والوفاء للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يخوضون معارك يومية في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني ودفاعًا عن مطالبهم وكرامتهم .

وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمعركة الحرية التي يخوضها جميع الأسرى الأحرار، رافعين صورة الشيخ خضر عدنان الذي كان دوماً في مقدمة الصفوف دفاعًا عن قضية الأسرى.











