هنية يستنكر تصريحات وزير مالية الاحتلال حول الأردن

أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، تصريحات وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش التي أطلقها في باريس حول الاردن.

و قال هنية في تصريح صادر عنه إن التصريحات التي أدلى بها اليوم ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي، وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين.

و أكد هنية بأن تصريحات سموتريتش تستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

وفي صورة التقطتها عدسات الكاميرات، ظهر سموتريتش وهو يعتلي منصة خلال كلمة له في باريس، موجود عليها ما تسمى “خارطة أرض إسرائيل” وتضم كلا من فلسطين والأردن.

وهاجم الوزير الفلسطينيين وقال إنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.