قيادي في حماس: المقاومة لن تصمت على اعتداءات العدو تجاه الأسرى وحقوقهم

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بغزة علي العامودي، مساء اليوم الإثنين20/3/2023م، أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة وهي تعمل جاهدة من أجل الإفراج عنهم بكل الوسائل والأثمان.

وشدد العامودي خلال تصريحات صحفية، على أن العدو يدرك أن المقاومة لن تصمت على الاعتداءات تجاه الأسرى وحقوقهم، مؤكداً أن الأسرى الأبطال في سجن الاحتلال يقفون في خط المواجهة والوعي الأول.

وقال :" الأسرى الأبطال يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، و"مجلة حريتنا" تشكل إطلالة على العالم النضالي المتقدم للأسرى في سجون الاحتلال" لافتاً إلى أن تجربة الأسرى السياسية تمثل نموذجًا يحتذى به.

ويعيش الأسرى في سجون الاحتلال ساعات حاسمة قبل ثلاثة أيام من بدء معركة الاضراب عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

وبحسب نادي الأسير، فإنّ مصلحة إدارة السّجون حتى اللحظة ترفض التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من (بن غفير).

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" العصيان ضد إدارة السجون، حيث صعد الأسرى في ، خطواتهم النضالية لليوم الـ 35 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.