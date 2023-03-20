نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (5) أمّهات في سجونه وهنّ من بين (29) أسيرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:33 م
20 مارس 2023
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قال نادي الأسير الفلسطينيّ، في تقرير صدر عنه عشية يوم الأم، إنّ الاحتلال "الإسرائيليّ"، يواصل اعتقال (5) أمّهات، وهنّ من بين (29) أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون". 

وبيّن  نادي الأسير، بمناسبة يوم الأم، والذي يصادف 21 من آذار/ مارس من كل عام، أن إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان.  

 والأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، فدوى حماده، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكامًا بالسّجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة وأماني الحشيم اللتين تقضيان حُكماً بالسّجن لمدة عشر سنوات.

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