الاتحاد الأوروبي: تصريحات "سموتريتش" خطيرة وستؤدي إلى نتائج عكسية

علق الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين 20/3/2023م، على تصريحات ما يسمي وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" والذي أدعى فيها إن الشعب الفلسطيني هم "اختراع" من القرن الماضي وإن الناس مثله وأجداده هم "الفلسطينيون الحقيقيون".

وأكد الاتحاد الأوروبي تصريحات "سموتريتش" خطيرة وغير محترمة، مطالباً الحكومة "الإسرائيلية" لضرورة التنصل من هذه التصريحات، والعمل على نزع فتيل التوترات.

وأشار إلى أن تصريحات "سموتريتش" ستؤدي إلى نتائج عكسية في وضع متوتر للغاية.

وادعى وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، إن الشعب الفلسطيني هم "اختراع" من القرن الماضي وإن الناس مثله وأجداده هم "الفلسطينيون الحقيقيون".

وجاءت اقوال سموتريتش هذه في خطاب ألقاه في حفل تكريمي خاص لذكرى "جاك كوبفر" ، ناشط في الليكود توفي بالسرطان قبل عامين.

وتطرق وزير المالية الى قواعد القانون الدولي وقال إن "القواعد لها خمس خصائص تحدد الأمة- التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية. من هو أول ملك فلسطيني؟، ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد ".

واضاف شموتريتش "هناك عرب موجودون في الشرق الأوسط ووصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس وقت الهجرة اليهودية والأيام الأولى للصهيونية ".

وبحسب التصريحات التي نقلها موقع "واينت" ، قال سموتريتش ايضا "بعد 2000 عام في المنفى ، عاد شعب إسرائيل إلى دياره ، وهناك عرب حولهم لا يحبون ذلك. فماذا يفعلون ؟ إنهم يخترعون شعبًا وهميًا ويطالبون بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية ".