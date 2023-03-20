الاحتلال يستولي على منزل شمال بيت لحم ويحوله لثكنة عسكرية

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين20/3/2023م "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت مساء اليوم الإثنين، على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبو العز في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو العز، وأبلغته بقرار الاستيلاء على الطابقين الثاني والثالث من منزله الذي يسكنهما ولداه الأسيران محمد وعبد الباسط مع أسرتيهما، وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية حتى إشعار آخر.

و فجر اليوم الإثنين، اعتقلت نجلي أبو العز محمد وعبد الباسط، بعد احتجاز عائلته وإخضاعها للاستجواب.

يذكر أن المحرر أبو العز أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.