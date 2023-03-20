أبطال وقصة مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023 - القنوات الناقلة ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة التي توصل كافة المتابعين أينما كانوا سواء ف جمهورية مصر العربية وفي البلدان العربية المجاورة حيث تتعرفون على ملخص قصة وأبطال مسلسل عملة نادرة وجاءت هذه المقالة بعد أن رأينا قوة في المتابعة من جميع المهتمين لذلك قررنا وضع مواعيد العرض علما أن الفريق يقوم ومنذ أسابيع على وضع معظم الأفلام والمسلسلات التاريخية والدينية التي تنعرض في هذا الشهر الكريم وبعد هذه المقدمة يترتب على كل وافد من المواصلة في القراءة حتى النهاية وهو التالي :

قصة مسلسل عملة نادرة

ولقد وضع لكم فريق الموقع في هذه الفقرة ملخص بسيط عن مسلسل عملة نادرة لمحمد منير وهو التالي: وتدور أحداث مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللي كريم، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوق اولادها من أهل زوجها بعد وفاته ، حيث من المتوقع أن تسجل نسبة مشاهدات بالملايين ، وفيما يلي أسماء ابطاله .

أبطال مسلسل عملة نادرة

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد أن تعرفتم بصورة كبيرة ملخص الاحداث ، نضع بين ايديكم أسماء ابطاله وهو التالي: الفنانة نيللي كريم وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبورية وأحمد عيد وفريدة سيف النصر وندى موسى.

كما ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، محمد لطفي ومريم الخشت ومحمد فهيم ورمزي العدل وهشام عاشور ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل ، وعن الموعد فهو التالي.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة 2023

وعن هذه الإجابة التي تتمحور حول متى مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc وينعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وعن ملخص الاحداث فقد جاءت التالي .

مسلسل عملة نادرة القنوات

وفي هذا الاطار وضعنا لكم تردد قناة cbc على النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500 ، وتنقل هذه القناة جميع احداث مسلسل عملة نادرة المصري .

وفي ختام هذه المقالة التي وضعنا بها التفاصيل حول قصة وأبطال مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023 على قناة cbc نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .