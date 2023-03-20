موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 محمد منير على cbc

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 للفنان المصري محمد منير على قناة cbc ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري يمكن لجميع الأشخاص من التعرف على إجابة تساؤلاتهم عن متى موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 كما وتتعرفون بصورة أكثر عن الاحداث التي يقدمها في هذا الشهر الكريم المبارك وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة من الاستمرار في المتابعة حتى الوصول إلى أخر سطر علما أننا نعكف بصورة دورية على وضع معظم المواضيع التي يبحث عنها الجمهور في هذا الشهر الكريم كما هو الحال عنها وجاءت تفاصيله على النحو التالي:

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023

وعن هذه الإجابة التي تتمحور حول متى موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 الأولى على قناة cbc وينعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وعن ملخص الاحداث فقد جاءت التالي .

قصة مسلسل عملة نادرة

ولقد وضع لكم فريق الموقع في هذه الفقرة ملخص بسيط عن مسلسل عملة نادرة لمحمد منير وهو التالي: وتدور أحداث مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللي كريم، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوق اولادها من أهل زوجها بعد وفاته ، حيث من المتوقع أن تسجل نسبة مشاهدات بالملايين .

مشاهدة مسلسل عملة نادرة الحلقة 1

أبطال مسلسل عملة نادرة

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد أن تعرفتم بصورة كبيرة ملخص الاحداث ، نضع بين ايديكم أسماء ابطاله وهو التالي: الفنانة نيللي كريم وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبورية وأحمد عيد وفريدة سيف النصر وندى موسى.

كما ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، محمد لطفي ومريم الخشت ومحمد فهيم ورمزي العدل وهشام عاشور ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل .

مسلسل عملة نادرة القنوات الناقلة

وفي هذا الاطار وضعنا لكم تردد قناة cbc على النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500 ، وتنقل هذه القناة جميع احداث مسلسل عملة نادرة المصري .

وفي ختام هذه المقالة التي وضعنا بها التفاصيل حول موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 للفنان المصري محمد منير على قناة cbc نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .