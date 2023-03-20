ساعات حاسمة قبل 3 أيام من معركة "بركان الحرية أو الشهادة"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:26 م
20 مارس 2023
تعبيرية
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أفاد نادي الأسير، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ساعات حاسمة قبل ثلاثة أيام من بدء معركة الاضراب عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

وأكد النادي في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أنّ مصلحة إدارة السّجون حتى اللحظة ترفض التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من (بن غفير).

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي العصيان ضد إدارة السجون، حيث صعد الأسرى في ، خطواتهم النضالية لليوم الـ 35 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.

 

 

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