مساعدات أوروبية بقيمة مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا

خصص المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مليار يورو لتركيا وأكثر من مائة مليون يورو لسوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة ضحايا الزلزال، "يسعدني أن أعلن أن المفوضية الأوروبية وحدها ستدعم تركيا بمليار يورو للتعافي من الزلزال، كما نخصص الحزمة التالية للدعم الإنساني وإعادة الإعمار الطارئ لسوريا بمبلغ 108 ملايين يورو".

أضافت أن دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات المالية الأوروبية، تنوي تقديم تبرعات منفصلة.

الجدير بالذكر، أن الزلزال المدمر في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، تسبب بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، منهم أكثر 6000 في سوريا.