ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في فلسطين وغزة..!!

تشهد أسعار الذهب في فلسطين ارتفاعًا غير مسبوق، لا سيمًا في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وسط تخوفات من الركود الاقتصادي في الأسواق المحلية جراء زيادة العرض وقلة الطلب.

وسجلت أسعار الذهب في السوق العالمية، خلال الأيام الماضية قفزة كبيرة خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 1990 دولارًا أميركياً للأونصة الواحدة؛ وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، كما يتزامن ذلك مع إقبال المواطنين على شراء الذهب كهدايا في عيد الأم.

رئيس نقابة الصاغة للذهب بغزة، ياسر حبوب، يؤكد أن ارتفاع الذهب في هذه الآونة يأتي جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية في العالم، وخاصة بعد قرار إصدار القرار الأمريكي باعتقال الرئيس الروسي، حيث ارتفع بنسبة (4-5 %).

ويقول حبوب لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن سعر الذهب وصل اليوم إلى 39 دينار للغرام الواحد، مبينًا أن الحركة الشرائية في الأسواق المحلية تكاد تكون معدومة.

ويضيف حبوب، أنه لا يوجد سيولة نقدية في أسواق الذهب، مع ارتفاع نسبة العرض وقلة الطلب، متوقعًا وجود ارتفاعات مستقبلية على الذهب.

ويوضح نقيب الذهب: "في أول 20 يوم من شهر رمضان لا يوجد سوق للذهب، فالناس تبحث عن الأكل والشرب، ولا يتجهون إلى شراء وبيع الذهب، فيصبح السوق راكدًا، وبعد 20 رمضان نبدأ التحضير لبعد عيد الفطر".

ويواصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الشيكل ، حيث سجل (3.67) شيكل، أما الدينار الأردني فقد سجل (5.15) شيكل.

وحول شراء الذهب كهدايا في عيد الأم، نصح حبوب، "المواطنين بعدم هدايا الذهب في عيد الأم، مشيرًا إلى أن الأفضل الهدايا النقدية، بسبب ارتفاع سعر الذهب، حيث أن مبلغ 500 شيكل بالكاد قد تشتري خاتم (2 غرام)، لا سيما مع ارتفاع الدينار".

ونصح المواطنين بعد التسرع في بيع الذهب، بسبب التغيرات العالمية، كما نصح من يمتلك الأموال ويريد أن يستثمر على المدى البعيد بشراء الذهب لأنه في حالة ارتفاع.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 مارس 2023 كالتالي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب للبيع 1460 دينار، وشراء 1430 دينار.

أما الذهب عيار 21 بيع 41.5 دينار، 46.70 دينار، وشراء 38.00 دينار.

في حين بلغ سعر الليرة الرشادية (عصملي) بيع 300 دينار، وشراء 293 دينار، وفي قطاع غزة بلغ سعر الذهب عيار 21 قطاع غزة للبيع 39 إلى 41 دينار، وشراء 37.50 دينار.