موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 على التلفزيون العربي ، وعلى مدار الأيام الماضية القليلة لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على موعد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 1 الذي يستعد الملايين من المتابعين في مختلف انحاء دول العالم من أجل مشاهدتها حيث من المتوقع ان تسجيل جميع حلقاته الثلاثون نسبة عالية مشاهدات عالية جدًا تتخطى العشرة ملايين مشاهدة وفي اسفل هذه المقدمة وضعنا لكم تردد القناة بحيث يمكن لكم التعرف عليها عن قراءة جميع السطور وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة وهو التالي .

موعد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023

ويمكن لكم الان التعرف على إجابة تساؤل الجمهور حول موعد مسلسل رسالة الامام الحلقة 1 الأولى على تلفزيون العربي برمضان 2023 وهي تعرض يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول الخليج وتعاد غدًا في تمام الساعة الواحد ظهرًا.

قصة مسلسل رسالة للأمام

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل رسالة للأمام وهو على النحو التالي : وهو يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر وتأثره بالحضارة المصرية والتي امتدت حتى يومنا ، وعن أسماء مواعيد عرضه واسماء ابطاله فهو في الفقرات التي هذه الفقرة .

أبطال مسلسل رسالة للأمام

كما وضعنا لكم أسماء ابطال مسلسل رسالة للأمام حيث مثل فيه نخبة من الفنانين وهو من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي وخالد أنور، ووليد فواز وجيهان خليل، وحمزة العيلى وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف.

كما ونضيف لكم أسماء فنانين شاركوا في تمثيله ، ومثل فيه نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش و هافال حمدي ، وهو من تأليف المؤلف محمد هشام عبية، ومن إخراج السوري ليث حجو .

مسلسل رسالة للأمام القنوات الناقلة

وعلى قناة سي بي سي cbc ينعرض مسلسل رسالة للأمام في هذا الشهر الكريم وفيما يلي ترددها وهو التالي : على القمر الصناعي النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; القمر الصناعي: نايل سات ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500. وبات الان بين ايديكم الإشارة وكل ما عليكم هو ضبطته على الرسيفر .

عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام

30 حلقة ، هي عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام ، ويعرض بواقع حلقة كل يوم على القناة أعلاه .

وفي ختام مقالاتنا التي حرصنا على شرحها وافادتكم بكافة المعلومات حول موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم