الصحة: لا رسوم على إصدار التحويلات في الضفة وغزة

أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين 20/3/2023 ، أنها لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المستشفيات الحكومية.

ودعت الصحة في بيان صحفي، جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبليغ عن أي جهة تطلب رسوما لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة عبر رقم الفاكس 022964182.

وأضافت أن إصدار التحويلة الطبية يتم عندما لا تتوفر الخدمة الطبية في مرافق وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض الذي لا تتوفر له الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، يقوم الطبيب المشرف على علاجه برفع نموذج إلكتروني للتحويل إلى العلاج بالخارج سواء كان المريض في الضفة أو قطاع غزة.

وتابعت: بعد ذلك تقوم اللجان المختصة في دائرة التحويلات الطبية بتحويل المريض إلى المكان المناسب لتلقي العلاج حسب تعاقدات وزارة الصحة مع مستشفيات القطاع الأهلي والخاص التي تتوفر فيها الخدمة الطبية المطلوبة.

وأضافت الصحة أنه يتم إصدار التحويلة الطبية من الدائرة وإعادتها إلى المستشفى الحكومي مكان منشأ التحويلة التي طُلبت منه، ليتسلمها المريض.

وأهابت بجمهور المواطنين للاشتراك في التأمين الصحي، في حال الرغبة في تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية وغيرها، مضيفة أن التأمين نظام تكافلي بين المشتركين.

وأكدت أنه من الضروري اشتراك المواطن مسبقا في التأمين الصحي الحكومي للحصول على الخدمات الطبية والصحية من وزارة الصحة في الوقت المناسب، والتأكد من تجديد وسريان مفعول بطاقة التأمين الصحي مع بداية كل عام، وذلك لتوفير العبء المالي والجهد التعب على المريض وأهله، بحيث يتلقى المريض علاجه دون أي عائق.