سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وعلى محرك جوجل الشهير يسجل مئات الالاف من عمليات البحث الالكترونية المرتفعة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 424,000، مبيع: 427,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 427,000 ، مبيع : 430,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في إدلب اليوم ، شراء: 435,000 ، مبيع : 438,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 435,000 ، مبيع: 438,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 460,571 و شراء 459,429 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 422,190 و شراء 421,143 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 403,000 و شراء 402,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 345,429 و شراء 344,571 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 268,667 و شراء 268,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 230,286 و شراء 229,714 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,323,771 و شراء 14,288,229 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,224,000 و شراء 3,216,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 460,571,429 شراء 459,428,571 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي عدها لكم الفريق حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .