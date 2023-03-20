النيابة بغزة تدعو التجار للتحلي بالمسؤولية محذرة من وقوع عدة مخالفات خلال رمضان

أهابت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/3/2023، بالتجار وأصحاب المصالح التجارية، بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ووجوب الالتزام بالقواعد القانونية الهادفة إلى الحفاظ على السكينة العامة وحماية المستهلك في كافة الأوقات، وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة "غزة"، أن النيابة العامة أوعزت إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة العامة للمباحث، ومفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بتكثيف جولاتهم الميدانية مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وتنظيم محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لتلك القواعد والنظم وعلى وجه الخصوص من يثبت بحقهم ارتكاب أي من الوقائع.

وحذرت من حيازة وعرض المفرقعات والألعاب النارية والمعاقب عليها بنص المادة 32 من قانون العقوبات النافذ والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3سنوات.

كما حذرت من احتكار السلع التموينية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.

وأشار إلى التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الإلزامية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.

ودعت النيابة، التجار الالتزام بما ورد أعلاه، مؤكدة بأنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين بارتكاب أي من الوقائع السابقة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.