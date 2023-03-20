الدفاع المدني لـ"مراسلنا": "14" مهمة منذ بداية المنخفض منها تطاير وسحب مياه دون إصابات

قال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، صباح اليوم الاثنين 20 مارس 2023، أن الطواقم الميدانية نفذت 14 مهمة مختلفة منذ بدء المنخفض الجوي الجاري في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح الرائد بصل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ مهمات الدفاع المدني تنوعت بين عمليات إطفاء وإسعاف وتطاير في الألواح المعدنية وسحب مياه من منازل المواطنين، ولم تُسجل أي إصابات بشرية.

وأضاف، أنه لم تُسجل أي إصابات أو حدوث مشاكل في المناطق الساخنة لتجمع المياه، لافتاً إلى أن مياه الصرف الصحي تسير بشكل طبيعي وتصب في التجمعات المركزية.

وأشار إلى أن استجابة المواطنين للنصائح التي قدمها الدفاع المدني في العديد من النشرات، ساعدت على انخفاض مهام الدفاع المدني خلال المنخفض الجاري، على الرغم من استمرار زخات الأمطار لطوال ساعات الليل والنهار.

وأضاف، أن مهام الدفاع المدين كانت تصل في مثل هذه المنخفضات من 60- 70 مهمة انقاذ، لكن تحلي المواطنين بالمسؤولية أدى إلى انخفاض عدد الحوادث المسجلة.

وتأثرت فلسطين بمنخفض جوي عميق منذ يومين، أدى إلى هطول زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.