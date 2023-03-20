 بالفيديو : تساقط الثلوج على جبل الشيخ بالجولان المحتل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
20 مارس 2023
ثلوج.PNG
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