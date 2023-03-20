تصريحات عنصرية لـ "سموتريتش": لا يوجد شعب فلسطيني

نشرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين 20/3/2023 ، تصريحات عنصرية لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال فيها: إنه "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره إلى أقل من مائة عام".

وأكدت "مكان"، أن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياء لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وتابع سموتريتش: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن"