إصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين عليهما غرب أريحا

أصيب مواطنان الليلة الماضية، بعد اعتداء قطعان المستوطنين عليهما الليلة الماضي غرب أريحا في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن المواطن منير أحمد عبد الله مر (63 عاماً)، أصيب في اعتداء للمستوطنين، غرب أريحا.

وذكر، أن مستوطنين مقنعين هاجموا مركبات المواطنين على طريق المعرجات، ما أدى لإصابة المواطن المر بكسور وجروح، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، فيما أصيبت زوجته بحالة إغماء.

وأضاف أن المستوطنين رشقوا عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة في تلك المنطقة، ما أدى لتضرر عدد منها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تُكرر بشكل يومي اعتداءتها على المواطنين في كل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، بهدف طردهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.