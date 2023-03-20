معركة الأسرى مستمرة لليوم الـ35 على التوالي وسط خطوات تصعيدية

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ "35" على التوالي خطواتهم التصاعدية ضمن البرنامج النضالي الذي أعدته الحركة الأسيرة، لمواجهة سياسات وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم من السجان الإسرائيلي.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: إن الأسرى مستمرون بخطوات العصيان الجماعي داخل سجون الاحتلال الصهيوني لليوم 35 على التوالي رداً على قرارات الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بن غفير بحقهم، تزامناً مع بقاء 3 أيام على خوض الإضراب الجماعي.

وشرع الأسرى بخطواتهم النضالية منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف "بن غفير"، المصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

وأكّد الأسرى أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.