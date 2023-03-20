طقس فلسطين.. استمرار تأثير المنخفض الجوي وسقوط الأمطار على معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً .