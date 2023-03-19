رابط تحميل امساكية رمضان 2023 كربلاء PDF - موعد أذان المغرب

امساكية رمضان 2023 كربلاء PDF ، ويستعد الملايين من المسلمين في الوطن العربي لاستقبال هذا الشهر الكريم لصيامه على أكمل أوجه حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نضع من خلالها التفاصيل الكاملة بما يتعلق عن تحميل امساكية رمضان 2023 كربلاء بصيغة PDF وجاءت بعد أن رصدنا على جوجل الشهير لا سيما في هذه الأيام عمليات بحث الكترونية تخطت العشرة آلاف عملية والعدد قابل للزيادة من أجل التعرف على أوقات الصلوات الخمسة ، وعد فرق الموقع خلال الأسابيع الماضية معظم الامساكيات في البلدان العربية كما هو الحال ويمكن لكم الوصول إليها في السطور الثانية .

امساكية رمضان 2023 كربلاء

ويمكن لجميع السادة الكرام الذين زاور موقعنا ودخلوا هذه المقالة من إمكانية التعرف على امساكية رمضان 2023 كربلاء حيث جاءت على النحو الآتي:_

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:46 ص 06:13 ص 12:18 م 03:47 م 06:24 م 07:54 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:44 ص 06:11 ص 12:18 م 03:47 م 06:25 م 07:55 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:43 ص 06:10 ص 12:18 م 03:47 م 06:26 م 07:56 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:41 ص 06:09 ص 12:18 م 03:47 م 06:26 م 07:56 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:40 ص 06:08 ص 12:17 م 03:47 م 06:27 م 07:57 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:38 ص 06:06 ص 12:17 م 03:47 م 06:28 م 07:58 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:37 ص 06:05 ص 12:17 م 03:48 م 06:28 م 07:58 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:36 ص 06:04 ص 12:16 م 03:48 م 06:29 م 07:59 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:34 ص 06:02 ص 12:16 م 03:48 م 06:30 م 08:00 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 04:33 ص 06:01 ص 12:16 م 03:48 م 06:30 م 08:00 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:31 ص 06:00 ص 12:15 م 03:48 م 06:31 م 08:01 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:30 ص 05:58 ص 12:15 م 03:48 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:28 ص 05:57 ص 12:15 م 03:48 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:27 ص 05:56 ص 12:15 م 03:48 م 06:33 م 08:03 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:25 ص 05:55 ص 12:14 م 03:48 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:24 ص 05:53 ص 12:14 م 03:49 م 06:35 م 08:05 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:22 ص 05:52 ص 12:14 م 03:49 م 06:35 م 08:05 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:21 ص 05:51 ص 12:13 م 03:49 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:20 ص 05:50 ص 12:13 م 03:49 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:18 ص 05:48 ص 12:13 م 03:49 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:17 ص 05:47 ص 12:13 م 03:49 م 06:38 م 08:08 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:15 ص 05:46 ص 12:12 م 03:49 م 06:39 م 08:09 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:14 ص 05:45 ص 12:12 م 03:49 م 06:40 م 08:10 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:12 ص 05:43 ص 12:12 م 03:49 م 06:40 م 08:10 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:11 ص 05:42 ص 12:12 م 03:49 م 06:41 م 08:11 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:09 ص 05:41 ص 12:11 م 03:49 م 06:42 م 08:12 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:08 ص 05:40 ص 12:11 م 03:49 م 06:42 م 08:12 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:06 ص 05:39 ص 12:11 م 03:49 م 06:43 م 08:13 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:05 ص 05:37 ص 12:11 م 03:49 م 06:44 م 08:14 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:04 ص 05:36 ص 12:10 م 03:49 م 06:45 م 08:15 م

تحميل امساكية رمضان 2023 كربلاء PDF

كما ووضعنا لكم رابط امساكية رمضان 2023 كربلاء بصيغة PDF يترتب على كل شخص الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، للتعرف على أوقات الصلوات من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .

رمضان 2023 كربلاء

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحميل امساكية رمضان 2023 في كربلاء بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .