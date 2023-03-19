الشيخ عزام: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من اغتيال القائد علي الأسود

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاحتلال الصهيوني هو المستفيد الوحيد من اغتيال القيادي في سرايا القدس بدمشق علي الأسود، مبينًا أن كل المؤشرات تدلل على مسئولية العدو عن اغتياله.

وأضاف الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم الأحد: بكل فخر واعتزاز تودع حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس فارسًا وبطلاً من فرسان وأبطال الشعب الفلسطيني، علي الأسود، القائد والمجاهد الذي عاش حياته في سبيل الله ومن أجل تحرير وطنه وعزة أمته، بعد أن فقد والده ووالدته وتشتت أهله، حيث ظل صابرًا وشامخًا مؤمنًا بقضاء الله ومصرًا على مواصلة جهاده وكفاحه".

وتابع بالقول: طالته يد الغدر في محاولة واضحة لضرب مشروع المقاومة وإعاقة هذه المسيرة المباركة، إسرائيل فقط هي المستفيد وكل المؤشرات تدلل أنها هي من يقف خلف هذه الجريمة".

وأكد الشيخ عزام أن المسيرة ستستمر، وستحفظ الأجيال اسم علي الأسود وسترشقه نجمة في سماء الوطن وسجل المجد.