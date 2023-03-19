راصد جوي: يستمر تساقط الأمطار الغزيرة غداً الاثنين

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن يستمر تأثر البلاد خلال هذه الليلة وخلال نهار يوم غد الاثنين بالمنخفض الجوي، حيث تهطل الأمطار بين الوقت والآخر، وتكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

وحول تفاصيل الحالة الجوية في البلاد، ـوقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الثلاثاء، فيبقى الجو غائم الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو غائماً جزئياً الى صاف يوم الأربعاء، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .