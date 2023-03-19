متحدث باسم عضو في الكنيست: يجب محو بلدة حوارة الفلسطينية الآن

دعا إليشا يارد، المتحدث باسم عضو الكنيست "الإسرائيلي" ليمور سون هار ميليخ، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية "الآن".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إليشا يارد ردا على هجوم إطلاق النار في حوارة: "امحوا حوارة الآن، دون اعتذار ودون تردد..طالما أننا لا نستوعب هذا، فسوف يستمر القتل في الشوارع".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "استوعبوا اليهود، لا أحد يخطط للقلق على سلامتكم. لن يستيقظ النظام إلا عندما تحاول حماية نفسك بيديك"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صرح بوقت سابق أنه "يعتقد أن قرية حوارة الفلسطينية يجب أن تمحى وأن إسرائيل يجب أن تفعل ذلك"، ما أثار موجة عارمة من الإدانات، لكنه عاد واعتذر عن تصريحاته معتبرا أنها "زلة لسان".

واليوم الأحد، أفادت قناة "كان" العبرية، بإصابة عدد من المستوطنين في مدينة حوارة جنوبي نابلس، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني.

وبحسب القناة العبرية، "هناك إصابتان إحداهما خطيرة في عملية إطلاق النار في حوارة".

ووفقاً لوسائل الاعلام العبرية، "أطلق المسلح النار من مسافة قريبة على مركبة للمستوطنين في بلدة حوارة وانسحب من المكان".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه تم إطلاق 20 رصاصة تجاه مركبة المستوطنين.