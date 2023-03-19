ذوي شهداء نابلس يعلنون تضامنهم مع الأسير عدنان في جنين

زار وفد من ذوي شهداء محافظة نابلس أمس السبت منزل عائلة القيادي الأسير خضر عدنان في بلدة عرابة بمحافظة جنين تضامنًا ومساندة له في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضوها ضد اعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال.

وضم الوفد الزائر عوائل الشهداء الأبطال: محمد الجنيدي وإبراهيم النابلسي ووديع الحوح وتامر الكيلاني الذين كان لهم شرف المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وتفجير ثورة الاشتباك في نابلس جبل النار.

وخلال كلمة عوائل الشهداء، قالت والدة الشهيد البطل إبراهيم النابلسي إن قضية الأسرى هي قضية كل الفلسطينيين التي يفخرون بها ويرفعون رؤوسهم بها كما يفخرون بشهدائهم، متمنية الفرج القريب للقيادي المجاهد خضر عدنان ولكل الأسرى خلف القضبان والذين يقدمون حريتهم من أجل شعبنا.

من جانبها رحبت "أم عبد الرحمن" زوجة القيادي المجاهد خضر عدنان بوفد عائلات الشهداء الذي جاء من مدينة نابلس ليعبر عن تضامنه وإسناده الكامل وفاءً لوقوف الشيخ خضر ودعمه وتواصله مع عوائل الشهداء والأسرى، مؤكدة أن هذه الزيارة رسالة واضحة للاحتلال بأن أبناء شعبنا جسد واحد في الصمود والتحدي.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (45) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويواجه ظروف عزل صعبة في سجن مشفى الرملة.