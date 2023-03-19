حماس: عملية حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الأحد19/3/2023م، أن العملية الفدائية البطولية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس.

وقال قاسم خلال تصريحات متلفزة :" إن شعبنا ومقاومته لن يمرروا جرائم الاحتلال، وسينال الصهاينة عقابهم على هذه الجرائم"، مؤكداً أن المقاومة بالضفة تتحرك بكل جرأة ومصداقية للرد على جرائم الاحتلال.

كما أكد أن المقاومة تتواصل وتتعاظم وتزداد قوة وانتشارًا ولا خوف عليها من أي اجتماعات أمنية، مشدداً على أنه لا يمكن لأي اجتماع أمني في شرم الشيخ أو العقبة أن يوقف مد مقاومة شعبنا الفلسطيني.

وأصيب اثنين من المستوطنين "الإسرائيليين" قبل قليل،إحداهما خطرة بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة بنابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة