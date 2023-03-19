كشف تفاصيل اغتيال القائد بسرايا القدس علي الأسود في سوريا..!

زعمت مصادر عبرية، اليوم الأحد 19-3-2023، أن اغتيال القائد في سرايا القدس المهندس علي الأسود في سوريا؛ جاء لوقف هجوم كبير كان يحضر له، على حد زعمها.

وقال مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الصهيونية: "فإن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سوريا جاء نتيجة ما أسماه بـ"قنبلة موقوتة" وأنه كان ينوي تنفيذ هجوم كبير في الأيام المقبلة، على حد وصفهم".

وبدوره، كشف المراسل الصهيوني يوني بن مناحيم عن تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال قائلاً: "فرقة "موساد إسرائيلية" مكونة من 4 أفراد أطلقت النار على القائد المهندس "علي رمزي الأسود" وإغتالته، زاعماً أن المهندس كان يخطط لعمليات فدائية في رمضان".

وأضاف بن مناحيم: "اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، علي الأسود، هو تحذير للفصائل الفلسطينية قبل رمضان".

وأضاف المسؤولون الصهاينة: "ليس هذا رد "إسرائيل" على تسلل منفذ هجوم مفرق مجيدو من لبنان، وأن الرد على ذلك سيأتي".

من ناحيته قال موقع خدشوت العبري: تشير التقديرات إذا قررت "الجهاد الإسلامي" أخيرًا الرد على اغتيال المهندس علي الأسود، فسيأتي الرد من قطاع غزة وليس من سوريا".