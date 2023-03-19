قناة عبرية: إطلاق الصاروخ من غزة جاء رفضاً لـقمة "شرم الشيخ"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الصهيونية بأن إطلاق الصاروخ من غزة الليلة جاء رفضاً لـقمة "شرم الشيخ" المنعقدة اليوم.

وقال مراسل قناة 14: بأنه تشير العديد من التقديرات في "إسرائيل" إلى أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الليلة كان بمثابة رفض لـ "قمة شرم الشيخ".

وأضافت القناة العبرية: "كما تشير ذات التقديرات إلى أن عملية الإطلاق لم تأتي رداً على سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال في "جنين" قبل أيام".

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد 19/3/2023، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماع الأمني السياسي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بحضور مصري أردني ورعاية أمريكية، في سياق الجهود المبذولة "للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة".