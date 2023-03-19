د. الهندي: لقاء "شرم الشيخ" محاولة لتفعيل ما يسمي التنسيق الأمني بين السلطة والعدو برعاية أمريكية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم الأحد 19/3/2023، أن لقاء "شرم الشيخ" هو محاولة لتحقيق هدف لقاء العقبة الشهر الماضي وهو تفعيل ما يسمي التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والعدو تحت رعاية أمريكية مباشرة من أجل حصار المقاومة الفلسطينية وضربها واشراك السلطة في ذلك خاصة في نابلس وجنين.

وحذر القيادي الهندي في تصريح صحفي، من هذا المسعى الأمريكي – "الإسرائيلي"، مؤكدةً على استمرار المقاومة في رمضان وغير رمضان رداً على جرائم العدو التي لم تتوقف، وردًا على تهديداته بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وشدد على أن محاولة شيطنة شهر رمضان المبارك وتحميل الصائمين المصلين المعتكفين المسؤولية عن الإرهاب الصهيوني تحت ذريعة توتر وعصبية الصائمين هو تبرير وغض الطرف عن اعتداءات المتطرفين الصهاينة، وهو محاولة مفضوحة لخداع العالم عن أصل العنف والإرهاب في المنطقة.

وقال الدكتور الهندي :" كل من يرغب في منع التدهور الأمني في الساحة الفلسطينية عليه أن يلجم شهية حكومة الفاشيين في "إسرائيل" عن ارتكاب جرائمها اليومية بحق الإنسان والأرض والمقدسات في الضفة والقدس ليكتشف عمق الهوة بين أوهام اللقاءات وبين ما يجري على الأرض من مجازر يومية."

ودان القيادي الهندي، كل هذه اللقاءات، مؤكداً على استمرار مقاومة شعبنا ووحدته في خندق المواجهة حتى تحرير كل فلسطين.

واعتبر القيادي الهندي، أن مشاركة السلطة الفلسطينية في هذا اللقاء إمعان في تجاهل معاناة شعبنا اليومية وغطاء للجرائم الصهيونية بحقه.