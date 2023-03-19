القيادي عليان: كل قوى شعبنا وأدواته رهن لمعركة الأسرى في سجون الاحتلال

أكد د. جميل عليان مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس، اليوم الأحد 19/3/2023، أن كل قوى شعبنا وأدواته رهن لمعركة الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد القيادي عليان، على أن أسرانا هم جنود فلسطين لا يدافعون عن أنفسهم ولا عن خبزهم أو المياه الساخنة؛ إنما يدافعون عن الأمة كل الأمة وكل فلسطين.

وقال القيادي عليان:" في الوقت الذي تستنفرون كل طاقاتكم وثوانيكم لمواجهة هذا الشر الصهيوني الذي يحيط بكم من كل مكان يقف شعبنا كله بكل عناوينه وشرائحه معكم وتحت تصرفكم في هذه المعركة المصيرية والتي تؤكد أن العدو بدأ يفقد صوابه ويتخبط في الضفة وغزة وباقي أرضنا، يتخبط في الإقليم والتحولات السياسية من حولنا، فحاول الاستدارة على الأسرى لعله يعيد جزءًا من هيبته المحطمة وجبهته المنهارة وثقته التي لامست الحضيض."

وأكد أن معركة عنوانها وأبطالها الحركة الأسيرة الموحدة والتي عودتنا دائمًا على الانتصار ودفع العدو ومصلحة السجون إلى التراجع، لا يساورنا شك في هذه المعركة أنكم ستنتصرون وتتقدمون خطوات إلى الأمام بمعية شعبكم وصحبة كل أحرار أمتنا والعالم على طريق تحطيم هذا الكيان الوهم والزائل قريبًا بإذن الله.

وتابع:" كنتم دومًا السيف الذي لا يعرف غمده أبدًا والحق الذي لا تقوى على مواجهته كل أدوات البطش والإجرام، كما أنكم الضمانة الحقيقية لحقوقنا الثابتة وروايتنا الصادقة وتاريخنا المضيء ونقطة الالتقاء لكل فئات شعبنا، المعركة القادمة تختلف عن كل المعارك التي سبقتها؛ لأن عنوان هذه المعركة "الحرية أو الشهادة" وتجاوزتم فيها المطالب الحياتية المعتادة إلى المطلب الأسمى والإنساني، وهو "الحرية" لتضعوا الجميع هنا وفي كل العالم أمام مسئولياته الأخلاقية والوطنية والإنسانية، هذه المعركة التي يجب أن نحرك العالم من أجل حريتكم وحقوقكم الإنسانية."

وأضاف:" كلنا ثقة أنكم عندما انطلقتم في مشروع المقاومة المقاوم كان هدفكم الوحيد هو تحرير الأرض والإنسان وهزيمة هذا المشروع الصهيوني، وأن مواجهتكم الحالية ضد السجان ورموز الشر في العالم ستكون على طريق تحرير الأرض والإنسان وتفكيك هذا المشروع الصهيوني وإزالة هذه المستوطنة الكبيرة المسماة "إسرائيل"، ونؤكد لكم ونحن على مسافة ساعات معدودة من هذه المعركة أن كل قوى شعبنا وأدواته رهن لهذه المعركة وأن شعبنا لن يغادر ساحة نصرتكم بكل ما أوتي من قوة ولو للحظة واحدة."

وأكد القيادي عليان، أن كل هذه الأدوات الجهادية التي تتمدد في كل الساحات لن تنفصل عن ساحة السجون ونعتبرها هي الساحة الأهم في هذا الصراع؛ لأن السجون تختزل كل عناوين مشروعنا الوطني وتحتضن كل قياداتنا.

وتابع: المجد لكل أسير أشهر قبضته وجوعه في وجه السجان وهذا الظلم العالمي، ولكل تظاهرة في كل شوارع الوطن نصرة للأسرى وفي مواجهة كل أدوات بطش العدو الصهيوني، لكل أولئك الذين يدركون أن نصرة الأسير الفلسطيني في كل أنحاء العالم واجب إنساني مقدسي، ولأهالي الأسرى وأبنائهم وأزواجهم الذين يدفعون الضريبة الأكثر إيلامًا من أجل أبنائهم وحرية شعبهم."