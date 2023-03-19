الذكرى الـ34 لاستشهاد المجاهدين نعمان جرادات وسامر عاروري

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: نعمان جردات

كانت السيلة الحارثية على موعد مع فارسها نعمان طه جرادات، بتاريخ 25 أبريل 1972م، لعائلة مجاهدة قدمت العديد من القادة الشهداء والاستشهاديين والأسرى الأحرار في سجون الاحتلال، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

مع انطلاق انتفاضة الحجارة 1987م، انضم فارسنا نعمان لحركة الجهاد الإسلامي وبرز نشاطه في توزيع المناشير والبيانات، وكتابة الشعارات التحريضية ضد الاحتلال على الجدران. وشارك في المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، وساهم في ملاحقة عملاء الاحتلال.

الشهيد الشبل: سامر عاروري

كانت السيلة الحارثية على موعد مع فارسها سامر محمد عاروري بتاريخ 13 نوفمبر 1977م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

رغم صغر سنه إلا أنه كان يشارك في المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في انتفاضة الحجارة 1987م.

شهداء على طريق القدس

بتاريخ 19 مارس 1989م، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية على إثر اقتحامها وإخطار بعض المنازل بالهدم، حيث كان الفارسان نعمان وسامر من المشاركين في تلك المواجهات وقد أطلق جنود الاحتلال النار صوب الأهالي بصورة كثيفة ما أدى لارتقاء الفارسين شهداء.