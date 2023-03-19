موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 في فلسطين- متى تحري هلال رمضان 1444، أيام قليلة على إقبال شهر رمضان المبارك 2023، هو الزائر الجميل الذي ينتظره العالم المسلم أجمع، ومع قرب قدوم شهر رمضان المبارك 2023، يبدأ المسلمون بالبحث عن موعد تحري هلال رمضان 2023، لأن رمضان لا يثبت رسميا إلا بعد رؤية هلال رمضان من المرصد الفلكي، وبشهادة جهات الاختصاص، إذ إنه لا موعد رسمي حتى الآن عن موعد أول أيام رمضان إلا وفق ما أعلنت عنه المعاهد والمراصد الفلكية في الدول المختلفة.

توقيت تحري شهر رمضان 2023 في فلسطين

توقيت تحري شهر رمضان 2023 في فلسطين، يتصدر الآن موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك في فلسطين 2023- 1444 محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أعلنت جمهورية مصر العربية أن يوم الثلاثاء موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية المصرية، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد تحري هلال رمضان لعام 2023- 1444 هجري.

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موعد تحري هلال رمضان 2023 فلسطين

موعد تحري هلال رمضان 2023 فلسطين، في العادة تصوم دولة فلسطين بعد اعلان المملكة العربية السعودية عن موعد أول يوم رمضان 2023، لكن يحق للمفتي فلسطين والديار المقدسة الإعلان عن موعد تحري هلال رمضان من الأراضي الفلسطينية، إذ دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين الكرام إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

موعد تحري هلال رمضان 2023 في السعودية https://t.co/bU4myBe2Te — عرب ميرور (@3rbmirror) March 16, 2023

متى يبدأ تحري هلال رمضان 2023 في غزة

متى يبدأ تحري هلال رمضان 2023 في غزة، الشيخ محمد حسنين مفتي فلسطين والديار المقدس جث الناس أن من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أرقام مكتب الإفتاء الرسمية، مع إشارته إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان المبارك 2023- 1444 هجري.