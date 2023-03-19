مستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية بمدينة القدس المحتلة

حاول مستوطنان، اليوم الأحد 19/3/2023، الاعتداء على كنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس: إن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن المواطن حمزة عجاج تصدى لهما، وتم القاء القبض على احدهما، ولاذ الآخر بالفرار من المكان.

يذكر أن هذا الاعتداء الخامس، الذي تتعرض له اماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري، حيث اقتحم مستوطن مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، كما تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الأرمنية في وقت سابق إلى محاولة لاقتحامها، وخطت عبارات عنصرية على جدرانها.