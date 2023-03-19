الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 43 وسط ظروف صحية صعبة

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (43) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ومواجهة للسجان الصهيوني، وسط معاناته من ظروف صحية غاية صعبة.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: "إن الأسير القيادي عدنان يواجه ظروف عزل صعبة فيما يسمى بـ "سجن مشفى الرملة"، إذ يعيش بغرفة انفرادية مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه.

وكان قد أعلن القيادي الشيخ عدنان عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخامس من فبراير الماضي.

واحتجزت إدارة مصلحة سجون الاحتلال القيادي عدنان طوال هذه المدة في زنازين معتقل "الجلمة"، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير الشيخ عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.