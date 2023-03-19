أبو مجاهد للسلطة: حان الوقت للتوقف عن النهج المُدمر

أكدت لجان المقاومة الفلسطينية في فلسطين اليوم الأحد 19 مارس 2023، أنّ مشاركة السلطة في مؤتمر "شرم الشيخ" بمثابة منح الشرعية والرضا للعدو الصهيوني بارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتي ارتفعت وتيرتها بعد اجتماع العقبة، قائلة: "آن الآوان لهذه السلطة أن تتوقف عن هذا النهج المدمر.

وحذرت لجان المقاومة على مسؤول مكتبها الإعلامي في فلسطين "أبو مجاهد"، السلطة من مواصلة الرهان على سراب الحلول الأمريكية الهادفة لوأد واجتثاث مقاومة شعبنا المتصاعدة والانقضاض على حقوقنا وثوابتنا الوطنية.

وقال أبو مجاهد: "لن تنجح كل المحاولات التي تترأسها أمريكا في ضرب الحراك المقاوم وشعبنا الحر ماضٍ في مقاومته وهو القادر على إشعال انتفاضة وثورة مؤلمة للعدو الصهيوني في كل زمان ومكان ".

وفي سياق منفصل، أضاف: "أن الاساءة والتهجم على شخص رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاخ القائد إسماعيل هنية في ظل الهجمة الصهيونية المسعورة على مقاومة شعبنا ورموزه أمر معيب ولا يخدم سوى العدو الصهيوني".