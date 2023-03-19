الوزير مجدلاني في تصريحات جديدة يكشف موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأحد 19/3/2023، أن الوزارة تسعى بالشراكة مع المالية لتأمين دفعة مالية من مخصصات التنمية الاجتماعية قبل شهر رمضان أو مطلعه.

وقال مجدلاني خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": "نأمل أن يتم تأمين الدفعة المالية خلال الأسبوع الجاري من مخصصات التنمية الاجتماعية المتأخرة نتيجة الاستقطاعات المالية والأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وتابع مجدلاني "وزارة التنمية الاجتماعية لديها العديد من البرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة والتي تحت خط الفقر خلال شهر رمضان، وخاصة وفقا للمسح الذي جرى في أكتوبر الماضي ، حيث سيتم توزيع العديد من المساعدات المالية على الأسر الأكثر عوزاً .

وبين مجدلاني أن الوزارة استبدلت من عامين الإفطارات الجماعية بالمساعدات العينية والمادية المباشرة للأسر الفقيرة سواء في الضفة أو قطاع غزة ، مشيراً إلى أن الوزارة ستحدد العديد النهائي من العائلات الفقيرة التي ستهدفها وزارة التنمية الاجتماعية من المساعدات الأسبوع القادم.

وبشأن المساعدات والتعاون مع الشركاء، بين مجدلاني أن الوزارة لديها مجلس تخطيط مشترك لكافة المحافظات وبوابة إلكترونية موحدة وهي مفتوحة لتقديم المساعدة للجميع .

ويشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت دفعة مالية كاملة في أكتوبر الماضي 2022 ، بعد توقف دام عامين ودفع مخصصات جزئية فقط، وسط معاناة كبيرة للعائلات الفقيرة، ومطالبات بضرورة صرف دفعة مالية قبل شهر رمضان المبارك.