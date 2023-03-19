"4" أيام متبقية على معركة الإضراب ..عصيان الأسرى مستمر لليوم الـ 34 على التوالي حتى انتزاع حقوقهم

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ “34" على التوالي خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم من السجان الإسرائيلي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الأسرى مستمرون بخطوات العصيان الجماعي داخل سجون الاحتلال الصهيوني لليوم 34 على التوالي رداً على قرارات الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بن غفير بحقهم.

وبدأ الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

وأكّد الأسرى أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.