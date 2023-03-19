طقس فلسطين.. استمرار تأثير المنخفض الجوي وانخفاض على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية: اليوم الأحد 19 مارس 2023، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجاً.