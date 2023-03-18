تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، يترقب عشاق برشلونة وريال مدريد مباراة الكلاسيكو في الدوري الاسباني الممتاز وعين المشجعين على تشكيلة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو الذي سنوضح لكم متابعين الكرام في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خاصة وأن موعد مباراة الكلاسيكو الاسباني يفصلنا عنه أقل من 24 ساعة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والعاصمة السعودية مكة المكرمة.

تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني

وقبل أن نضع لكم متابعين الكرام تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد المتوقعة في الكلاسيكو الذي سيعرض عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 وبتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة اليوم أمام ريال مدريد

وفي مقالنا الذي حمل عنوان تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، سنرفق لكم توقيت مباراة الكلاسيكو الاسباني برشلونة وريال مدريد، فسيقام عن الساعة الـ:22:00 بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والـ23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والـ21:00 بتوقيت المحلي للعاصمة الاسبانية مدريد.





وبشأن تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني اليوم، فقد جاءت بحسب صحيفة سبورت الاسبانية على النحو التالي:

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: رونالد أراخو (سيرجيو روبيرتو)، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وخط الوسط: جافي، سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

والهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران تودريس، رافينيا دياز.

تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، سنرفق لكم رابط حساب برشلونة عبر تويتر الذي نشر تغريدة أوضح فيها تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني مباراة الكلاسيكو الاسباني اليوم الأحد، بالإضافة للقائمة المستدعاة لمباراة ريال مدريد في الدوري الاسباني اليوم 2023 الأحد.