أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19 مارس 2023- قفزة عالية

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 19 مارس/ آذار 2023، بالمقارنة بأسعار بداية تعاملات أمس، وحققت أسعار الذهب مكاسب بلغت قيمتها نحو 85 جنيها قياسا على بداية تعاملات الأمس، وكانت أسعار الذهب في مصر تأثرت بالارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس على خلفية الطلب المتزايد جراء المخاوف من ركود اقتصادي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد

واستفادت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس من التطورات التى عززت الطلب ليمضي صوب 2000 دولار للأقية، نتيجة لارتفاع حدة المخاوف من أزمة عالمية على خلفية انهيارات البنوك الكبري والشركات المؤسسة لهذ البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، مع ارتفاع معدلات التضخم ، ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة على الإطلاق.

ووفقا لبنوك استثمار وتحليلات بنوك عالميًا فإن الذهب يتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية عالميا ليزداد لمعانا وانطلاقا على خلفية المخاوف من ركود اقتصادي و انهيار بنوك في القطاع المصرفي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في تحرك مفاجىء قفز سعر الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث يومي صباحًا بنحو 85 جنيها ليصل سعر غرام الذهب عبار 24 إلى 2308 جنيها، للشراء و2342 جنيها للبيع مقارنة بأسعار بداية تعاملات الأمس 2211 جنيه للشراء و 2223 جنيها للبيع وفقا الأسعار المعلنة من منصة آي صاغة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر إلى 1731.5 جنيه للشراء و 1757 جنيها للبيع مقابل إلى 1659 جنيها للشراء و 1667 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وارتفع غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في مصر إلى 2020 للشراء و2050 للبيع مقابل 1935 جنيها للشراء و 1945 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وقفز سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 60.661 جنيها تعادل ( 1990 دولارا ) وفقا لمنصة جولد برايس توداي .

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر17805 جنيها بصعود 240 جنيها عن تعاملات الأحد.

هل سينخفض سعر الذهب؟

تتوقع بعض بنوك الاستثمار استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب محلياً وعالميا صوب 3 آلاف دولار ، على خلفية تطورات الأوضاع الاقتصادية والأزمة المصرفية التي ظهرت في الولايات المتحدة التي تلقي بظلالها على الاستثمار وتزيد من الطلب على الذهب وسط مخاوف الركود ، ما يعني استبعاد انخفاض أسعار الذهب في الوقت القريب .

ووفقا لتقرير الاقتصاديين في بنك كوميرز بنك الألماني فإن الذهب قد يتخلى عن بعض المكاسب في حال اتخاذ الفيدرالي الأمريكي إجراءات إضافية لمكافحة جماح التضخم المرتفع .

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 3.6% ما زاد من بريق ولمعان المعدن الأصفر مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن على خلفياة المخاوف من الركود والبيانات الاقتصادية الأمريكية .

ووصلت سعر الأوقية في العقود الفورية لمعدن الذهب إلى 1989 دولاراً ، مقتربا من حاجز الـ 2000 دولار للأوقية والتى من المتوقع اختراقها بسهولة بداية تعاملات الأسبوع الجاي ، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 3.6% تسليم إبريل م نيسان إلى 1993 دولار للأوقية .

واستفاد سعر الذهب عالميا من بيانات أمريكية عن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان الأمريكية والتى جاءت سلبية عن الاقتصاد الأمريكي ، ما عزز الطلب المتزايد على الذهب باعتبارة الملاذ الآمن .

زاد من جاذبية الذهب هبوط الدولار خلال تعاملات الأحد مع استمرار مخاوف الأزمة المصرفية وتراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 بالمئة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس آذار.