أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 مارس 2023

واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأحد 19 مارس / آذار 2023 مع تزايد المخاوف الاقتصادية عالميا، حيث تتجه أسعار الذهب عالميا صوب 2000 دولار للأوقية نتيجة للمخاوف من أزمة عالمية جديدة على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي وتداعيات الأزمة على باقي القطاع المصرفي، ما زاد من الطلب على الذهب عالميا باعتباره الملاذ الآمن.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

واشتد بريق الذهب خلال تعاملات أمس السبت ليرتفع عالمياً بنحو 3.6%، مع ظهور بعض المؤشرات السلبية على الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الركود وانخفاض ثقة المستهلكين.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي أن البنوك الأمريكية طلبت سيولة حتى الأربعاء الماضي بقيمة وصلت إلى 152 مليار دولار ، بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت على الأزمة المصرفية قائلاً إنها بدأت في الانحسار ، ساعيا لطمأنه المستثمرين والمودعين في النظام المصرفي.

وقال "النظام المصرفي العالمي آمن، والأزمة المصرفية هدأت"، متعهدًا بضمان ودائع القطاع المصرفي.

وأغلقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة قبل أسبوع بنك سيليكون فالي، مع إسناد الوصاية القضائية على البنك لمؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع، فيما ضخت بنوك كبري ودائع بنحو 30 مليار دولار في بنكفيبنك فيرست ريبابليك في يوم السبت، إذ انقضت لإنقاذ المصرف متوسط الحجم الذي اجتاحته الأزمة الناجمة عن انهيار سيليكون فالي وسيجنتشر.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

وقفز سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 240 ريالا (64 دولارا) مقابل 233.5 ريال (62.18 دولار) أمس بحسب منصة " goldprice".

ويعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء في المحلات والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وارتفع سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى مستوى 210,3 ريال (56 دولارا) مقابل 204.37 ريال (54.4 دولار) أمس.

وقفز سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 180.3 ريال (48 دولارا) مقابل 175.17 ريال (46.64 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

ويبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 257.19 ريال سعودي لعيار 22 وفقا لمنصةsaudigoldprice.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟

قال بنك الاستثمار الألماني كوميرز إنه من المتوقع أن يتخلى الذهب عن بعض المكاسب حال اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارات بشأن سعر الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، فيما توقعت بنوك استثمار عالمية استمرار بريق الذهب وجاذبيته في ظل توقعات بالركود الاقتصادي.

واستفاد قطاع الذهب من توقعات الركود الاقتصادي على مدار الأسبوع الماضي مع استمرار وتزايد المخاوف من أزمة عالمية جديدة، بعد انهيار بنك سيلكون فالي، والحديث عن محاولات إنقاذ بنك كريدي سويس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

ووصل سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية اليوم إلى 204.8 ريال للغرام عيار 21 ، فيما بلغ 214.8 ريال للغرام من عيار 22 وفق saudigoldprice.

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 174.85 ريال للغرام عيار 18.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

ارتفع سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية زنة 1 أونصة إلى 7284 ريالا ( 1942.4 دولار ) .

الاستثمار في الذهب

يتوقع البعض جاذبية الاستثمار في الذهب باعتباره أداة التحوط الأولي وقت الركود والأزمات الاقتصادية ، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، نتيجة لانهيار بنك سيليكون فالي وتداعيات الأزمة على باقي القطاع المصرفي الأمريكي .

وشهدت أسعار الذهب عالميًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 3.6% ما زاد من بريق ولمعان المعدن الأصفر مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن على خلفية المخاوف من الركود والبيانات الاقتصادية الأمريكية .

ووصل سعر الأوقية في العقود الفورية لمعدن الذهب إلى 1989 دولاراً ، مقتربا من حاجز الـ 2000 دولار للأوقية والتي من المتوقع اختراقها بسهولة بداية تعاملات الأسبوع الجاري ، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 3.6% تسليم إبريل م نيسان إلى 1993 دولار للأوقية .

بيانات اقتصادية تدعم الذهب

واستفاد سعر الذهب عالميا من بيانات أمريكية عن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان الأمريكية والتي جاءت سلبية عن الاقتصاد الأمريكي ، ما عزز الطلب المتزايد على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

زاد من جاذبية الذهب هبوط الدولار خلال تعاملات السبت مع استمرار مخاوف الأزمة المصرفية وتراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 بالمئة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس آذار.