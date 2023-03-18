الراصد الجوي يوضح: متى ينتهي المنخفض وهل تسقط الأمطار غداً على غزة

مع بدء المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية مساء اليوم السبت 18/3/2023، فقد تهيأت الفرصة لهطول زخات من الامطار فوق "بعض" المناطق كمُقدمة للمنخفض.

وأفاد الراصد الجوي ليث العلامي بأن المنخفض الجوي بدأ يتشكل في محيط جزيرة قبرص ، خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الامطار فوق "بعض" المناطق كمُقدمة للمنخفض.

وقال العلامي عبر صفحته موقع "فيسبوك"، "مع صباح ونهار يوم غد الأحد تهطل الأمطار فوق العديد من المناطق على فترات بغزارة متفاوتة، ويتوقع ان يكون افضل فترات المنخفض الجوي من مساء وليل الأحد و حتى مساء الأثنين."

وتوقع العلامي بأن يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً الثلاثاء المقبل.

وحسب موقع طقس فلسطين، تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة وشتوية الطابع مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة سيبدأ تأثيرها على البلاد اعتبارا من النصف الثاني من يوم السبت وتصل ذروتها يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله تعالى. كما ذكر الموقع

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكلٍ كبير خلال الأسبوع الحالي خاصة في نصفه الأول ومنتصفه كذلك الأمر.

ومن المتوقع أن تتركز الأمطار بشكل أساسي في المناطق الشمالية وتمتد بشكل أضعف نحو مناطق الوسط وصولاً إلى جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة إن شاء الله.