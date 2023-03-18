بالفيديو قرابة نصف مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تواصلت مساء اليوم السبت 18/3/2023، التظاهرات الحاشدة ضد رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو.

وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب.

واستخدمت شرطة الاحتلال سيارة المياه العادمة ضد عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" الذين يتظاهرون ضد سياسات حكومة نتنياهو عند مفترق كركور قرب الخضيرة في الداخل المحتل.

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.