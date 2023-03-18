القدس: الاحتلال يعتدي على شبان في جبل المكبر وصور باهر ويعتقل آخرين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 18/3/2023، على عدد من الشبان في القدس المحتلة، واعتقلت آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب إبراهيم أبو سنينة في البلدة القديمة في القدس وأصيب بجروح في وجهه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشبّان محمد رائد عبدو ومحمود وسام عويسات ورامي وليد أسعد من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة..

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة واعتدت على مجموعة من المواطنين هناك ونكلت بهم، وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء جنود الاحتلال بوحشية على عدة شبان وضربهم بأعقاب البنادق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي أبو حامد من بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة.