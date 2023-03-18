كيف جاءت أسعار الذهب في مصر مع عيد الام؟

تشهد أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً مع اقتراب عيد الام ، وخاصة في ظل إقبال المستهلكين على شراء هدايا عيد الأم الذي يصادف 21 من الشهر الحالي.

وبلغ سعر الغرام عيار21 الأكثر شيوعا في عمليات الشراء 1910 جنيهات (الدولار 30.8 جنيهاً)، بزيادة بلغت 70 جنيها عن متوسط سعر البيع الأسبوع الماضي، عدا رسوم الدمغة والمصنعية التي تصل إلى 2 في المائة من قيمة الصفقة.

وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى 2182 جنيهاً وعيار 18 بلغ 1637.14 جنيهاً، وعيار 14 نحو 1273.3 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية 1907 دولارات.

وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية لـ "العربي الجديد" إن الإقبال على شراء الذهب في مستوى متوسط، مع اتجاه مصانع المشغولات الذهبية إلى إنتاج نوعيات خفيفة من الحلى والهدايا الذهبية اللازمة لموسم عيد الأم والأعياد المقبلة، تتراوح قيمتها ما بين 1500 إلى 2000 جنيه لتناسب احتياجات الأسر المتوسطة، التي مازالت تحتفظ برغبتها في تقديم هدايا قيمة في المناسبات.

وأوضح أن التوجه العام إلى شراء الذهب ما زال سلبيا، متأثرا بالتراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار الذي هبط بالقوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أنه رغم ارتفاع الأسعار عالميا متأثرة بانهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر بنيويورك، وزيادة سعر الأونصة في البورصات العالمية، إلا أن المصريين ما زالوا يرغبون في شراء الذهب.