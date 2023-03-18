وفد من حركة "الجهاد" برئاسة الأمين العام يلتقي سماحة السيد حسن نصر الله

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله .

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية.

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وعبر الطرفان عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين وخاصة في القدس والضفة الغربية.