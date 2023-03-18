"الجهاد الإسلامي" منطقة الزيتون تنظم حفلاُ لتكريم ثلة من حفظة كتاب الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة منطقة الزيتون وأسرة مسجد شهداء الزيتون وجمعية اقرأ الخيرية، حفلاً لتكريم ثلة من حفظة كتاب الله وأجزاء منه وخريجي الدورات الشرعية بعنوان "جيل القرآن إيمان وأخلاق".

جاء هذا الحفل التكريمي لحفظة كتاب الله، تحت رعاية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة "أبو طارق".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ رضوان مشتهى أبو محمد، أن حركة الجهاد أخذت على عاتقها منذ نشأتها إنشاء جيل قرآني فريد، يتمسك بكتاب الله ويعمل به ويطبقه في كل مناحي الحياة.

وأضاف مشتهى قائلاً: وأنا أنظر إلى هذه الوجوه النيرة التي حملت القرآن في عقولها وقلوبها أرى بشائر الانتصار على أعدائنا قد اقتربت.

ووجه مشتهى خلال حديثه الشكر والعرفان للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، الذي بذل ولا زال يبذل جهوداً جبارة للرقي بالمساجد و مراكز تحفيظ القرآن الكريم بكافة الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، أشار الشيخ عبد الفتاح حجاج إلى أن هذا الجيل الذي نربيه على موائد القرآن الكريم هو جيل تحرير القدس وهو الجيل الذي يخشاه العدو الصهيوني

وشدد حجاج على، دور حفظة القرآن الكريم في رفعة الأمة ونهوضها، مبيناً أن تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله يجعلهم في مقدمة الأمم.



وقال حجاج :"إن الأمة لما تمسكت بالقرآن سادت وقادة الأمم , وصاغت وخرجت عقولاً ورجالاً أمثال صلاح الدين الأيوبي وغيره الكثيرين، ولما ابتعدت عن كتاب الله و سنة رسوله أصبحت في حالة انبطاح وانكسار".

ويُشار إلى أنه في نهاية الحفل كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي حفظة القرآن الكريم وأجزاء منه وخريجي الدورات الشرعية بالعديد من الهدايا العينية.