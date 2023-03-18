د. باسم نعيم : قرار الجنايات الدولية باعتقال بوتين وتبرئة الاحتلال يكشف ازدواجية المعايير

أكد د. باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس- غزة اليوم السبت 18/3/2023 ، أن محكمة الجنايات الدولية وعلى مدار 75 سنة من العدوان والاحتلال لم تتمكن من إثبات إرهاب وجرائم دولة المستوطنين وقادتهم، ولكن في أقل من عام استطاعت المحكمة الموقرة إثبات انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في أوكرانيا، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي بوتين.

وقال "كنا نسمع ونقرأ عن ازدواجية المعايير، ولكننا اليوم نراها بأعيينا، بل الأعجب أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن قرار المحكمة بكل صفاقة، وتنسى أنها، وبشكل فجَ ووقح، عطلت وهاجمت المؤسسات الدولية (وعلى رأسها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجنائية الدولية) لحماية الكيان من المحاسبة والملاحقة بل أمدّته بكل الأدوات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية؛ لاستكمال مخططاته بالسيطرة على شعبنا وأرضنا وحرمانه من حقوقه الأصيلة بتقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة.