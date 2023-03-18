سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم السبت 18-3-2023

سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم السبت 18-3-2023 ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخبارية في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على كامل التفاصيل لهذه الأسعار الجديدة بالتعاملات الفورية بالأسواق حيث جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 18-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 426,000 ، مبيع : 429,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 419,000 ، مبيع: 422,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 420,000 ، مبيع : 423,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء : 426,000 ، مبيع : 429,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24وصل عند مستوى بيع 448,000 وشراء 446,857 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 410,667 وشراء 409,619 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 392,000 وشراء 391,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 336,000 وشراء 335,143 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 261,333 وشراء 260,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 224,000 وشراء 223,429 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,932,800 وشراء 13,897,257 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,136,000 وشراء 3,128,000 ليرة .

سعر الكيلو بيع وصل عند مستوى 448,000,000 وشراء 446,857,143 ليرة .

ونشير في نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 18-3-2023 إلى أنها تختلف من محل صاغة لآخر .